Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei scherverletzten Personen

Winterberg (ots)

Am 19.04.2019 um 17.15 Uhr kam es im Bereich Winterberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18 jähriger Pkw Fahrer befuhr die Landstraße 740 von Silbach kommend in Richtung Siedlinghausen. Beim Überholen einer Fahrradfahrerin verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er pralle mit der Fahrerseite seines Pkw gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer und seine 14 jährige Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. (Stra.)

