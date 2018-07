POL-VER: ++ Einbrecher in Grundschule ++ Alarmanlage vertreibt Einbrecher ++ VW-Teile gestohlen ++ Brand zweier Pkw ++

Landkreis Osterholz (ots) - Einbrecher in Grundschule

Lilienthal. In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Grundschule an der Lüninghauser Straße eingestiegen. Unklar ist bislang, wie sie in das Gebäude gelangt sind und ob sie hier Beute gemacht haben. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Hambergen. Eine Alarmanlage hat am Dienstag Einbrecher vertrieben, die zwischen 13 und 15 Uhr versucht hatten, in ein Einfamilienhaus an der Ohlenstedter Straße einzusteigen. Die Täter hatten versucht, gewaltsam ein Fenster zu öffnen. Dabei löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

VW-Teile gestohlen

Schwanewede. Von einem älteren VW Golf, der auf dem Pendlerparkplatz am Habichthorster Weg Ecke L149 geparkt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag Fahrzeugteile. Sie demontierten die Blinkerleuchten sowie die Gasdruckdämpfer der Heckklappe. Zuvor hatten sie eine Fahrzeugtür gewaltsam geöffnet und etwas Bargeld aus dem Innenraum gestohlen. Die Polizeistation Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand zweier Pkw

Schwanewede. In Schwanewede wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei Pkw durch Feuer zerstört. Gegen 2:15 Uhr ging über Notruf der Hinweis ein, dass an der Mozartstraße sowie der Beethovenstraße jeweils ein Auto brennen würden. Tatsächlich trafen die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr kurze Zeit später auf die beiden brennenden Autos, die durch die Brandbekämpfer abgelöscht werden konnten. Da die Autos in einiger Entfernung abgestellt waren, geht das Polizeikommissariat Osterholz von Brandstiftung aus. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Sachschaden an den beiden Altfahrzeugen beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. Hinweise zur Brandentstehung nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell