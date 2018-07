POL-VER: ++ 50-Jähriger verletzt ++ Auto übersehen ++

Landkreis Verden (ots) - 50-Jähriger verletzt

Achim. Ein 50-jähriger Citroen-Fahrer streifte am Dienstag gegen 9:30 Uhr einen VW Polo, der am Straßenrand der Bremer Straße (L156) parkte. Der unbesetzte Polo wurde infolgedessen auf einen davor geparkten VW Passat geschoben. Der 50-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Schaden an den drei beteiligten Autos beträgt rund 9.000 Euro.

Auto übersehen

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Sonnenblumenweg wurde am Dienstag gegen 17:30 Uhr eine 17-Jährige verletzt. Eine 63-jährige Golf-Fahrerin übersah beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes einen herannahenden bevorrechtigten VW Touran, in dem eine 42-Jährige am Steuer saß. Bei der folgenden Kollision erlitt die 17-jährige Beifahrerin im Touran leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

