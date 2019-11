Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Polizei anlässlich einer Versammlung im Einsatz ("Fridays for Future - Klimastreik")

Freiburg (ots)

Anlässlich einer angemeldeten Versammlung zum "Weltweiten Klimastreik" führte das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag, 29.11.2019, einen Einsatz zur Gewährleistung eines sicheren und friedlichen Veranstaltungsverlaufs durch.

Planmäßig versammelten sich gegen 10 Uhr deutlich mehr als 10.000 Menschen auf dem Platz der Alten Synagoge. Die Einsatzleitung befand sich während des gesamten Einsatzverlaufs im direkten Austausch mit den Veranstaltern. Der Aufzug setzte sich gegen 11 Uhr in Bewegung und kam mit der Aufzugsspitze, nach einer Runde um die Altstadt, gegen 12:40 Uhr wieder am Startpunkt an. Die Gesamtveranstaltung verlief aus Sicht der Polizei ohne Zwischenfälle. Die Demonstrierenden verhielten sich vorbildlich, insbesondere als Rettungskräfte wegen eines dringenden Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn am Aufzug vorbeifahren mussten.

Kurz nach 13 Uhr war die Versammlung beendet.

