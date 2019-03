Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vandalen unterwegs - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende eine Treppe mitsamt Gelände in Bad Säckingen zerstört. Regelrecht herausgerissen wurde drei Treppenstufen am Abgang in Höhe der Lohrgerbe. Als Tatzeit kommt der Samstag und der Sonntag in Betracht. Auch in dieser Zeit wurde eine Blumenpyramide am Spitalplatz beschädigt. Diese war in einem Brunnen aufgebaut. Der Stadt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell