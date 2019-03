Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall an Kreuzung - DRK und Feuerwehr im Einsatz - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Montagabend an der "Bechtersbohler Kreuzung" zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem niemand verletzt wurde. Gegen 19:15 Uhr wollte ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Ford von der Landstraße aus Richtung Bechtersbohl nach links auf die B 34 einfahren. Dabei nahm er einem aus Richtung Klettgau kommenden 32 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt. Die Autos kollidierten, wobei an beiden Totalschäden entstanden sein dürften. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen samt Notarzt zur Unfallstelle beordert. Die Fahrer überstanden den Unfall unverletzt. Die Feuerwehr Lauchringen war noch im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf der Straße zu binden.

