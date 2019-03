Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall auf der B 314 vor einer Ampel - ein Fahrer leicht verletzt

Ein Auffahrunfall ist am Montagmorgen auf der B 314 in Höhe Wutöschingen passiert, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Kurz nach 06:00 Uhr war ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Lauchringen unterwegs. Ihm folge ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Lieferwagen. In Höhe Wutöschingen an der dortigen Kreuzung zur Hauptstraße schaltete die Ampel auf gelb. Der Audi-Fahrer bremste deshalb. Dies erkannte der folgende Lieferwagenfahrer zu spät und fuhr dem Audi ins Heck. Der Audi-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 12000 Euro.

