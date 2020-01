Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Dudenhofen - Verkehrsunfall auf der B39 bei Fahrspurwechsel (27/1301)

Speyer (ots)

13.01.2020. 10:19 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit drei Pkw und einem Gesamtschaden von ca. 10.000EUR ereignete sich am Montagmorgen im Bereich der Auffahrt der B9 auf die B39 in Fahrtrichtung Neustadt. Eine 42-jährige Mazda-Fahrerin aus Ampfing wechselte von der Auffahrt trotz durchgezogener Linie nach links auf die Fahrspur der B39 Richtung Neustadt und übersah dabei einen dort fahrende Kia. Der von einer 61-Jährige aus Lingenfeld gefahrene Kleinwagen wurde durch den Zusammenstoß gegen einen an dortiger Ampelanlage stehenden Nissan eines 58-Jährigen aus Leimersheim geschleudert. An allen Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden, deren Insassen blieben jedoch unverletzt. Der Kia war nach dem Unfallgeschehen nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

