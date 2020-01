Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an der Postgalerie (10/1201)

Speyer (ots)

11.01 - 12.01.2020

Unbekannte Täter zerstörten vermutlich zwischen Samstag und Sonntag am Gebäude der Postgalerie sechs Außenfenster von Fensterelementen, die über eine Doppelverglasung verfügen. Weiterhin kam es zur Beschädigung von zwei an der Postgalerie befindliche Schaltkästen. Der entstandene Gesamtschaden dürfte bei ca. 2000 EUR liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem/den derzeit unbekannten Täter der Sachbeschädigungen machen können. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

