Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 60-jähriger Roller-Fahrer aus Ludwigshafen befährt mit seinem Roller den Nordring in Fahrtrichtung B9 in Frankenthal. Ein 20-jähriger Frankenthaler befährt mit seinem PKW den Nordring von der Wormser Straße kommend. Die Vorfahrt an der Einmündung Nordring/Nordring ist durch vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen geregelt. Der PKW-Fahrer kommt an der Einmündung zum Stehen und will nach rechts in auf den Nordring einfahren. Hierbei übersieht er den von links kommenden Roller-Fahrer, welcher stark abbremsen muss und infolgedessen zu Boden stürzte und etwa 20m über den Asphalt rutscht. Zu einem Kontakt zwischen PKW und Roller kommt es nicht. Aufgrund mehrerer leichter Verletzungen und Schmerzen wird der Roller-Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

