POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang Unbekannter ist im Laufe der vergangenen Woche in ein Wohnhaus in der Paul-Klee-Straße in Karlsruhe-Durlach eingedrungen. Ob der Eindringling bei seiner Suche nach Wertgegenstände im Haus fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren betritt er sämtliche Räumlichkeiten und öffnet Schränke sowie Schubladen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721 49070 melden können.

