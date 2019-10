Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen dem 18. Oktober, Freitag, 17 Uhr und dem 19. Oktober, Samstag, 9.30 Uhr, eine Jacke, Kabel und diverse Werkzeuge von einer Baustelle an der Straße Am Steinacker.

