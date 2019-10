Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leitpfosten herausgerissen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Randerath (ots)

Am Samstagvormittag (19. Oktober) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter insgesamt 25 Leitpfosten entlang der Kreisstraße 16 herausgerissen und diese in angrenzende Felder geworfen hatten. Bei der Tat handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und dürfte sich zwischen Freitag, 18. Oktober, 22 Uhr und Samstag, 19. Oktober, 11.30 Uhr zugetragen haben. Wer Zeuge dieses Vorfalls wurde oder Angaben zu den oder dem Täter(n) machen kann, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell