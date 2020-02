Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch - Denzlingen - Elzach: Toller Einstieg in die Fasnet

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldungen)

Waldkirch - Denzlingen - Elzach: Toller Einstieg in die Fasnet

Einen richtig tollen Einstieg in die Fasnet 2020 boten am Schmutzigen Donnerstag die Festbesucher nahezu aller Fastnachtsveranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Waldkircher Polizeireviers. Erfreulich friedlich ging es insbesondere in Waldkirch zu, das vom sehr gut besuchten Hemdglunkerumzug bis zum Kneipenschluss um die 10.000 Besucher anzog. Die Polizei lobt die gute Stimmung und das freundschaftliche Miteinander der Feiernden und stellte wieder einmal fest, "dass es gut wird, wenn alle mithelfen!"

Einzig alkoholisierte Männer, die wohl ihren Blasendruck nicht mehr zivilisiert koordinieren konnten und wild an Autos, Haustüren und im ekelhaftesten Fall sogar in einen Briefkasten urinierten, waren ein richtiges Ärgernis. Die Polizei brachte eine ganze Latte von "Wildpinklern" zur Anzeige. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür empfindliche Geldstrafe vor. Ferner kann der Geschädigte dem Verursacher die Reinigung in Rechnung stellen. Von den im Vorfeld mit einem amtlichen Betretungsverbot belegten Personen wurde keine auffällig.

