Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versehentlich Rückwärtsgang eingelegt und gegen Pfosten geprallt - Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

VS-Villingen (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 20-Jähriger am Montagabend auf dem Parkplatz eines Großmarktes an der Straße "Auf der Steig" einen Unfall verursacht, indem er mit einem VW Golf rückwärts gegen einen Dachträger-Pfosten gefahren ist. Der junge Mann wollte eigentlich vorwärts vom Parkplatz fahren, legte jedoch versehentlich den Rückwärtsgang ein und fuhr dann heftig gegen den T-Träger einer Dachkonstruktion. An dem Auto und dem Träger entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer erfolgten Blutentnahme muss sich der 20-Jährige nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

