Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Herzogenweiler - Tannheim) Von der Straße abgekommen - 5000 Euro Schaden

VS-Herzogenweiler - Tannheim (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden an einem Citroen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.50 Uhr, zwischen Herzogenweiler und Tannheim auf der Spitalhofstraße ereignet hat. Ein 25 Jahre junger Mann fuhr mit dem Citroen - von Herzogenweiler kommend - in Richtung Tannheim. Auf einem winterglatten Teilstück der Spitalhofstraße geriet der Wagen ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell