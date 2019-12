POL-KR: Polizei besucht Weihnachtsmarkt: Einladung zum Foto- und Pressetermin

Polizeipräsidium Krefeld

Von Freitag bis Sonntag (13. bis 15. Dezember 2019) erhält die Krefelder Polizei tatkräftige Unterstützung aus den Niederlanden.

An diesem Wochenende werden wieder Polizisten der Politie Zeeland gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen die Krefelder Innenstadt und den Weihnachtsmarkt bestreifen. Die traditionelle Aktion kommt bei der Bevölkerung gut an. Insbesondere die zahlreichen Gäste aus dem benachbarten Ausland schätzen es, wenn Polizisten in ihrer Muttersprache ansprechbar sind. Gemeinsam geben die Beamten Tipps zum Schutz vor Taschendieben und sind in dieser Zeit Partner für Sicherheit in Krefeld.

Treffpunkt für Fotografen und Journalisten: Dionysiusplatz (vor dem Haupteingang der Kirche), Zeit: Freitag, 13. Dezember 2019 um 14 Uhr. (918)

