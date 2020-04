Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Aufbrüche in Stuhr - Diebstahl von 200 Tonnen Schotter in Klein-Lessen - Ergebnis der Polizeikontrollen hinsichtlich Corona-Verfügung ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Ohne Führerschein

Ein 47-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades (Roller) fuhr am Sonntag gegen 15.00 Uhr ohne einen Schutzhelm zu tragen. Dieser Umstand fiel einer Streife der Polizei auf. In der Straße Willenberg kontrollierten sie den Rollerfahrer. Der 47-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller war nicht versichert. Am Roller war ein Versicherungskennzeichen von 2019 angebracht. Die Fahrt war für den 47-Jährigen zu Ende, ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Stuhr - Pkw Aufbrüche

Gleich 4 Fahrzeuge wurden am gestrigen Sonntag auf einem Parkplatz in Stuhr- Kuhlen an der Kladdinger Straße aufgebrochen. Bei einem Renault Megane und einem Audi A6 wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Bei einem BMW und einem VW-Polo wurde ebenfalls die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus diesen Fahrzeugen entwendete der Unbekannte jeweils die Geldbörsen mit mehreren Karten und Papieren. Die Pkw wurden in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Landkreis - Corona-Kontrollen der Polizei

Das letzte Wochenende war gekennzeichnet von schönem Wetter und vermehrter Sorglosigkeit der Menschen. Die Polizei hat am Samstag und Sonntag zusammen 86 Platzverweise ausgesprochen und 25 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten müssen, weil die "Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus" missachtet wurde. Zudem mussten unzählige aufklärende Gespräche geführt werden, die dann ohne rechtliche Folgen blieben. Eine Gruppe von 8 Motorradfahrern machten während einer Ausfahrt in Sudweyhe eine Pause und setzten sich dabei dicht aneinander an einen Tisch. An einem Baggersee bei Diepholz trafen sich bei schönem Wetter mehrere junge Leute, ohne den Abstand einzuhalten. In einer Wohnung feierte jemand seinen Geburtstag mit mehr als 10 Gästen. Und auch einem Frisör in Stuhr wurde die Tätigkeit untersagt, da er im Keller seinem Beruf nachging und fleißig Kunden empfing. Alle diese Fälle zeigen eine zunehmende Sorglosigkeit bei vielen Menschen. Dabei bleibt es nach den Lockerungen in der Verfügung wichtig, Abstände einzuhalten und sich an die Kontaktsperre zu halten. Wir als Polizei werden die Kontrollen auch in den nächsten Tagen fortsetzen.

Sulingen-Klein Lessen - 200 Tonnen Schotter entwendet

Am Samstag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 200 Tonnen roten Schotter (Körnung 16/32) von einer Baustelle an der B 61 in Klein Lessen. Der Schotter war auf dem Lagerplatz einer Steimbker Firma zwischengelagert. Der Wert des Schadens wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Da 200 Tonnen nur mit mehreren Lkw-Ladungen abtransportiert worden sein können, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum - Brand eines Lagerschuppens

Durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr ein Brand eines Schuppens in Klein Hollwedel gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand der Schuppen bereits in Vollbrand, angrenzende Bäume brannten ebenfalls. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Lagerschuppen, zwei dort untergestellte Wohnwagen und ein Boot wurden völlig zerstört. Am Wohnhaus wurden Fenster und Türen durch die Hitze beschädigt. Der gesamte Schaden wird auf mindestens 30000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell