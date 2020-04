Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Brand in einem Seniorenheim ---

Diepholz (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 17.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Seniorenheim in der Waldstraße in Syke gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, stand das Dach des linken Gebäudekomplexes bereits in Vollbrand. Alle Rettungskräfte zusammen evakuierten die 61 Bewohner des Heimes und brachten sie zunächst in einer Gaststätte unter. Die Bewohner blieben unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst auf Rauchgasintoxikation untersucht. Die Heimbewohner wurden später im Krankenhaus Bassum und einer Unterkunft in Bruchhausen-Vilsen untergebracht.

Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindern. Einige Anwohner mussten ihre Häuser wegen des starken Rauches verlassen. Sie konnten am späten Abend in ihre Wohnungen zurück.

Die Bundesstraße 6 wurde für mehrere Stunden wegen der starken Rauchentwicklung und für Evakuierungsmaßnahmen voll gesperrt.

Die Feuerwehr hat den Brandort am heutigen Morgen an die Polizei übergeben. Die Löscharbeiten sind damit abgeschlossen. Brandermittler der Polizei werden im Laufe des Tages ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

