Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs

Friedewald (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.2019, fiel gegen 23.25 Uhr einer Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle in Friedwald ein Pkw auf, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Auf Anhaltezeichen und Sondersignale reagierte der Fahrzeugführer nicht. Er beschleunigte schließlich seinen Pkw derart, dass ihn die Streife aus den Augen verlor. Kurz später konnte ihn die Streifenwagenbesatzung dann doch wieder sichten, da er verunfallt vor einer Hauswand stand, mit der er kollidiert war. Der Pkw war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Wie sich schnell herausstellte, war der 52-jährige Fahrzeugführer infolge Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Hauswand eines dortigen Anwesens kollidiert. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw und der Hauswand entstand Sachschaden. Eine Blutprobe wurde entnommen und er Führerschein sichergesellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell