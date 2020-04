Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Stader Friedhofskapelle ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Freitagmittag, 11:45 h und Sonntagnachmittag, 15:00 h in Stade in der Harburger Straße nach dem Aufhebeln einer Seitentür in die dortige Friedhofskapelle eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob dabei etwas erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

