Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

++ 3 x Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den Autobahnen 1 und 28 ++

Am Samstag, den 25.01,.2020 wurden bei Kontrollen der Autobahnpolizei drei Autofahrer festgestellt, die ihre Fahrzeuge nicht fahren durften. Gegen 07:00 Uhr wurde ein 32-Jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus Oldenburg auf der A 28, Raststätte Hasbruch kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Gültigkeit seines russischen Führerscheins abgelaufen war. Um 14:45 Uhr wurde an der A 1 bei Wildeshausen ein Sattelzug aus Litauen kontrolliert. Der 61-jährige Fahrer wies einen litauischen Führerschein vor, der seit 4 Monaten abgelaufen war. Auf der A 1, Parkplatz Cappeln-Hagelage wurde gegen 21:15 Uhr ein 26-jähriger Citroen-Fahrer aus Dänemark gestoppt, nachdem gemeldet wurde, dass an dem Pkw die hintere Beleuchtung nicht funktionierte. Der Däne hatte keine Fahrerlaubnis. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und Strafverfahren eingeleitet.

++ Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der A 28 / B75 ++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich der Stadt Delmenhorst festgestellt. Um 00:14 Uhr wurde auf der BAB 28 ein 27jähriger Mann aus Oldenburg gemessen, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit seinem Pkw um 118 km/h überschritten hatte. Um 00:41 Uhr wurde auf der Bundesstr. 75 ein 19jähriger Mann aus Delmenhorst gemessen, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit seinem Pkw um 70 km/h überschritten hatte. Die Verstöße wurden mit einem Videogeschwindigkeitsmessfahrzeug festgehalten. Beiden droht neben einem empfindlichen Bußgeld ein Fahrverbot von jeweils 3 Monaten, der 19jährige muss weiterhin mit einer Nachschulung rechnen, da er noch eine Fahrerlaubnis auf Probe besaß.

Für Rückfragen zu beiden Meldungen wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-115.

