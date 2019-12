Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Polizei Wetzlar sucht nach Zeugen

Gießen (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, gg. 18:50 Uhr kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Wetzlar. Im Bereich der Post in der Sophienstraße traf die weibliche Geschädigte auf den männlichen Beschuldigten und wurde körperlich angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar Frankfurter Straße 61 35578 Wetzlar Tel.: 06441 / 918-0 zu melden.

