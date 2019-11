Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gebäudebrand mit tödlichem Ausgang

Gießen (ots)

Langgöns: Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr entdecken Hausbewohner im Schmittgraben Rauchwolken aus dem Haus gegenüber und alarmieren Feuerwehr und Polizei. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr in das Gebäude eingedrungen war fanden sie im ersten Stockwerk den leblosen Hausbesitzer im Treppenhaus. Zu diesem Zeitpunkt stand die Küche im ersten Stock bereits im Vollbrand. Der Küchenbrand konnte schnell abgelöscht werden, für den 59-jährigen Hausbesitzer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Ein Großteil des zweigeschossigen Hauses wurde eingerußt und durch Löschwasser beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht aufgrund erster Bewertungen am Brandort nicht von einer Straftat oder einem Suizid aus. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000,-EUR geschätzt. C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell