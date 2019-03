Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei nimmt Sprayer fest-

Hamburg (ots)

Am 23.03.2019 gegen 18.50 Uhr beobachtete ein Triebfahrzeugführer eines Zuges in der Nähe des S-Bahnhaltepunktes Sternschanze einem Mann (m.28), der ein Trafohäuschen an den Bahngleisen in Graffitiart besprühte. Nach entsprechender Information konnten eingesetzte Bundespolizisten den mutmaßlichen Sprayer am Tatort vorläufig festnehmen. Die Polizeibeamten stellten vier Farbsprühdosen sowie diverse "Sprayer-Utensilien" sicher. Der Beschuldigte wurden zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Ein Strafverfahren (Sachbeschädigung) wurde gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

