Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisstensuche

Gießen (ots)

Seit dem 23.10.2019, ca. 20.00 Uhr wird Herr Lothar K. vermisst. Er ist 84 Jahre alt, ca. 170cm groß und geht etwas gebückt. Er trägt wahrscheinlich eine französische Kappe und ist vermutlich hell gekleidet. Zuletzt wurde er gegen ca. 15.30 Uhr in Wettenberg, Ortsteil Wißmar, im Bereich Erlental gesehen. Hinweise bitte an die Polizei in Gießen (0641/7006-3755)

Rückfragen bitte an:

E. Broers

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell