POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher fährt weg

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall, bei dem am Freitag in Bocholt einen Sachschaden von circa 800 Euro entstanden war. Der Verursacher hatte zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr an der Schwanenstraße einen grauen VW Golf beschädigt und sich entfernt. Ein Zeuge hatte hinter der Windschutzscheibe einen Zettel mit Hinweisen zum Hergang hinterlassen. Die Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 melden.

