Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer auf Schulweg angefahren.

Lippe (ots)

Ein 13-jähriger Detmolder verletzte sich am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr bei einem Unfall. Der Junge war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. In der Röntgenstraße fuhr er auf dem linken Bürgersteig in Fahrtrichtung Klinikum als eine 30-jährige Augustdorferin mit ihrem VW aus der Zufahrt zum Klinikum in Richtung Paulinenstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer versuchte auf die Straße auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige zog sich beim folgenden Sturz Verletzungen zu, und musste zur Behandlung stationär im Klinikum aufgenommen werden. Der Sachschaden liegt bei zirka 1800 Euro.

