Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen stören Werkzeugdiebe.

Lippe (ots)

Um kurz nach 4 Uhr am heutigen Freitagmorgen machten sich Unbekannte an einem geparkten LKW in der Schillerstraße zu schaffen. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen Werkzeuge und Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug. Zeugen wurden durch die beim Aufbruch entstandenen Geräusche alarmiert und entdeckten zwei Täter. Als sie sie ansprachen, ließen die beiden einen Teil ihrer Beute fallen und flüchteten in Richtung Wittjestraße. Am LKW entstand ein Sachschaden von zirka 300 Euro. Das Diebesgut, ein Bohrschrauber und eine Säbelsäge, haben einen Wert von ebenfalls etwa 300 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

