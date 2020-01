Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK OL: Ganderkesee-Bookholzberg -Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden-

Delmenhorst (ots)

Am 24.01.2020 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Huder Straße in Bookholzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 62jährige Frau aus Ganderkesee war mit einem Pkw auf der Elsa-Brandström-Straße in Bookholzberg unterwegs und bog nach links auf die Huder Straße ab. Beim Abbiegen übersah die 62jährige eine von links kommende und vorfahrtberechtigte 45jährige Frau, die mit ihrem Pkw auf der Huder Straße unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Pkw entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden. Die 45jährige Frau aus Lemwerder wurde leicht verletzt, ihr Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

