POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A 1 mit einem Schwerverletzten - Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A 28

Verkehrsunfall auf der A 1 mit einem Schwerverletzten

Am Freitag, 24.01.2020, 17:30 Uhr ereignete sich auf der A 1 im Bereich der Gem. Harpstedt ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Transporters aus Hamburg befuhr die A 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Ausfahrten Wildeshausen-Nord und Groß Ippener kam er mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen geriet er auf eine beginnende Leitplanke, die ihn förmlich als Schanze in die Luft katapultierte. Das Fahrzeug verlor die Bodenhaftung, zerstörte eine Notrufsäule und überschlug sich. Während das Fahrzeug teilzerstört auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam, verteilten sich größere Trümmerteile auf der Fahrbahn. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A 28

Am Freitag, 24.01.2020, 17:15 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw aus Bremen auf der A 28, Abfahrt Delmenhorst-Hasport, festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Kontrolle wurde weiterhin bekannt, dass gegen den Bremer, der bereits mehrfach ohne Führerschein am Steuer aufgefallen war, ein Haftbefehl vorlag. Er hatte eine vorhergehende Geldstrafe noch nicht vollends bezahlt. Erst nach Zahlung der fehlenden 200 Euro konnte er seinen Heimweg fortsetzen, allerdings ohne Fahrzeug.

