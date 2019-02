Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (156/2019) VW T5 in Volkerode gestohlen

Göttingen (ots)

Rosdorf, Ortsteil Volkerode, Karl-Bertling-Straße 3 in der Nacht zu Mittwoch, 27. Februar 2019

ROSDORF (mb) - In der Nacht zu Mittwoch (27.02.19) haben Unbekannte im Rosdorfer Ortsteil Volkerode einen VW T5 Multivan gestohlen.

Der "Bulli" mit Göttinger Kennzeichen (GÖ) wurde am Dienstagabend (26.02.19) in der Karl-Bertling-Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Als die Eigentümerin ihr Fahrzeug am Mittwochmorgen (27.02.19) benutzen wollte, musste sie feststellen, dass dieses gar nicht mehr da war.

Der Wert des VW Kleinbusses in der Farbe sandbeige metallic beträgt etwa 10.000 Euro. Von den Dieben und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

