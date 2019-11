Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Flucht hat sich am Mittwoch, den 13.11.2019, auf dem Mühlenweg ereignet. Die Geschädigte hatte ihren silbernen Opel Corsa mit Gelderner Kennzeichen gegen 08.30 in Höhe der Hausnummer 13 in einer Parkbucht abgestellt. Nach Rückkehr stellte sie fest, dass der Außenspiegel ihres Wagens erheblich beschädigt wurde. Die Polizei hat vor Ort Teile des verursachenden Pkw sichergestellt und geht davon aus, dass es hierbei um einen Golf Sportsvan oder einen VW-Touren gehandelt haben muss. Zeugenhinweise nimmer die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, entgegen. (SI)

