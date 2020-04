Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radfahrerin fährt in geöffnete Pkw-Tür in Twistringen - Pkw überschlägt sich bei Unfall in Stemshorn - Motorradfahrer in Nordwohlde übersehen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr kam es in Erichshof auf der Seckenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 74-jähriger Bremer wollte mit seinem Toyota die Seckenhauser Straße vom Netto-Parkplatz verbotswidrig überqueren, um auf den Rewe-Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er den in Richtung Groß Mackenstedt fahrenden 39-jährigen Ottersberger mit seinem Mercedes Sprinter. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 72-jährige Beifahrerin des Toyota-Fahrers wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Unbekannte schlugen eine Scheibe an der linken Seite eines Pkw Hyundai ein und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Sie entfernten sich danach, ohne Diebesgut im Pkw gefunden zu haben. Der Pkw war am Donnerstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr am Schweinekamp auf dem Parkplatz am Hohorster See abgestellt.

Stemshorn - Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der Osnabrücker Straße (B51) Einmündung Reininger Straße überschlug sich gestern gegen Mittag ein Pkw und es entstand ein Schaden von mindestens 9000 Euro. Ein 79-jähriger Stemshorner wollte aus der Reininger Straße auf die B 51 einbiegen. Er übersah dabei den Pkw einer 29-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zu Unfall, bei dem sich der Renault der 29-Jährigen überschlug. Die 29-Jährige und ihr 28-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Barnstorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Barnstorfer die Straße Kolkesch. In einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, stand aber unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf mindestens 10000 Euro beziffert.

Twistringen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 40-jährigen PKW-Fahrer aus Twistringen. Am Donnerstag um kurz vor 19.00 Uhr wurde bei ihm ein Atem-Alkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Ausserdem hatte er an seinem Audi A3 Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehören.

Nordwohlde - Motorradfahrer übersehen

Eine 40-jährige Nordwohlderin wollte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Nordwohlder Dorfstraße nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 50-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Hude. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Twistringen - Nicht auf nachfolgenden Verkehr geachtet

Eine 25-jährige Mitfahrerin aus Twistringen öffnete am Freitag gegen 19.00 Uhr in der Mühlenstraße die hintere Tür eines PKW's und achtete nicht darauf, dass in dem Moment eine 47-jährige Twistringerin mit ihrem Pedelec an dem KIA vorbeifuhr. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die geöffnete Tür, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

