Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Motorradfahrer leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, um 15:55 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Bochum. Nach der Kreuzung Bochumer Straße/ Wuppertaler Straße überholte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Pkw. Bei dem Überholvorgang verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw Smart einer 38-jährigen Hattingerin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell