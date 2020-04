Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Motorradfahrer durch Sturz verletzt

Breckerfeld (ots)

Am Freitag, 10.04.2020, um 18:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Breckerfelder mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson die Dahlerbrücker Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe der Einmündung zur Oststraße musste der Motorradfahrer einem Tier ausweichen und stürzte in Folge des Ausweichmanövers. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, die nicht lebensgefährlich waren. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

