Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Werkzeuge aus Kastenwagen gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines an der Karlstraße geparkten weißen Kastenwagens ein. Sie öffneten durch die zerstörte Scheibe die Beifahrertür und gelangten so an das Fahrzeuginnere. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen und ein Navigationsgerät. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

