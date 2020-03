Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - wer kennt den Tatverdächtigen?

Braunschweig (ots)

02.11.2019, 16.49 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter.

Am Samstag, 02.11.2019, kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti im Parkhaus an der Wilhelmstraße. Die Tat wurde dabei von einer der vorhandenen Kameras zum Teil aufgezeichnet.

Danach handelt es sich bei dem Täter um die abgebildete männliche Person. Der Unbekannte trägt einen auffallend gemusterten Pullover sowie eine schwarze Base-Cap mit Abzeichen. Ferner war er mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen zur Identität und die interne Fahndung erfolglos verliefen, ordnete das Amtsgericht Braunschweig nunmehr eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen an.

Wer Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heidberg unter der Rufnummer 0531/476-3615 in Verbindung zu setzen.

