Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Werkzeug aus Sprinter gestohlen

Wetter (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brechen unbekannte Täter in einen Mercedes Sprinter ein, der an der Kaiserstraße geparkt war. Die Täter schlugen die Scheiben der Hecktüren auf und gelangten in das Fahrzeug. Sie entwendeten Werkzeugmaschinen wie Akkusäge, Seitenschneider und weitere Werkzeuge der Marke Makita.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell