Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall auf der Bonkampstraße

Breckerfeld (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein 64-jähriger Breckerfelder mit seinem Motorrad auf der Bonkampstraße in Richtung Ostring. Im Bereich einer Engstelle bemerkte er zu spät, dass der entgegenkommende Skoda einer 35-jährigen bereits die Engstelle passiert hatte und er versuchte auszuweichen. Er lenkte sein Motorrad nach rechts, stieß hier gegen eine Mauer und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

