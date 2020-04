Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radio aus Daimler gestohlen

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Montag machten sich Unbekannte an einem Daimler SLK zu schaffen, der an der Hembecker Talstraße geparkt war. Die Täter versuchten augenscheinlich zunächst die Beifahrertür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein eingebautes Radio der Marke Pioneer. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

