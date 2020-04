Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Gefährliches Fahrmanöver

Ennepetal (ots)

Am Freitagmorgen wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Neustraße gerufen. Der 35-jährige Fahrer eines Iveco Vans soll beim Überholen den Nissan eines 55-jährigen Schwelmers touchiert haben. Bei der Unfallaufnahme meldeten sich zwei voneinander unabhängige Zeugen, die den Unfall etwas anders schilderten. Die Fahrer der Fahrzeuge sollen bereits auf der Kölner Straße teils gefährliche Verkehrsmanöver durchgeführt haben. So soll es immer wieder zu gegenseitigen gefährlichen Überholmanövern gekommen sein. Auf der Neustraße in Richtung Milsper Straße soll der Fahrer des Ivecos absichtlich beim Überholvorgang nach rechts gelenkt haben und dabei sei es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen. Die beiden Fahrer äußerten sich zu diesen Vorwürfen nicht. Bei dem 35-Jährigen wurden Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt, er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten ermittelt.

