Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Niedermennig

Konz Niedermennig (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag, dem 21. Februar in ein Einfamilienhaus in der Straße Blumenwiese im Konzer Stadtteil Niedermennig ein.

Zwischen 16:40 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes Zugang zum Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Beute und verließen den Tatort anschließend durch ein Kellerfenster. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell