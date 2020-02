Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Trier (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, kam es gegen 22:40 Uhr auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Prüm in Höhe Orlenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines vorausfahrenden LKW-Gespannes auf. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, ein Gutachter wurde mit der Rekonstruierung des Unfallherganges beauftragt. Derzeit kommt es aufgrund der Unfallaufnahme zu Straßensperrungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell