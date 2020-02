Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfallflucht in Trier-West

Trier (ots)

Am Samstag, dem 22. Februar, kam es im Zeitraum zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in der Aachener Straße in Trier.

Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Lieferwagens beschädigte beim Ausparken ein neben ihm geparktes Fahrzeug. An dem Wohnmobil sind durch den Zusammenstoß deutliche Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite zwischen Vorder- und Hinterachse zu erkennen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu dem roten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

