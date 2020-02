Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach über 45 Dienstjahren im Ruhestand

Trier/Idar-Oberstein (ots)

Kriminalhauptkommissar Hermann-Josef Bier von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein wurde mit Ablauf des Monats Januar in den Ruhestand versetzt. Bier trat seinen Dienst am 1. Juli 1975 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz an. Nach seiner Ausbildung folgten Verwendungen als Streifenbeamter und Sachbearbeiter bei den Polizeidienststellen in Birkenfeld und Bad Kreuznach bevor der Beamte am 1. Dezember 1998 zur Kriminalinspektion Trier versetzt wurde. Seit dem 1. April 2000 verrichtete Kriminalhauptkommissar Bier Dienst als Sachbearbeiter im Kommissariat für Vermögens- und Umweltdelikte und Verbraucherschutz. Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete den Beamten im Rahmen einer Feierstunde im Polizeipräsidium Trier und bedankte sich für den geleisteten Dienst. Dem Dank schlossen sich Personalvertreter an.

