Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ein Einbruch und drei versuchte Einbrüche

Trier (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag dem 13. Februar bis Samstag dem 15. Februar, versuchten Einbrecher in mehrere Trierer Gebäude einzudringen. In einem Fall konnten sie ihre Tat vollenden.

Zwischen Freitag, dem 14. Februar und Samstag, dem 15. Februar, 17:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Büro in der Röntgenstraße erheblich beim Versuch in das Gebäude zu gelangen.

Beschädigte Türen und Schlösser ließen Unbekannte zwischen dem 13. Und 14. Februar auch an einer Schule in der Trierer Speestraße und am 14. Februar an einem Geschäft in der Lindenstraße zurück.

Ebenfalls zwischen Donnerstag, dem 13. und Freitag, dem 14. Februar hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Friseursalon in der Paulinstraße auf und entwendeten dort Bargeld, elektronische Geräte und Friseurscheren.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

