Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Brand in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf (ots)

Am heutigen Freitag gegen 09:10 h wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei über eine starke Rauchentwicklung in der Deenser Straße in Stadtoldendorf informiert. Durch die sofort entsandten Kräfte wurde festgestellt, dass auf einem Betriebsgelände starker Rauch aus einem Gebäude quoll, das als Werkhalle und Bürogebäude genutzt wird. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr darin. Durch die Feuerwehren aus Stadtoldendorf, Lenne und Eschershausen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden und eine weitere Ausdehung des Feuers verhindert werden. Die Deenser Straße musste halbseitig gesperrt werden. Nachdem das Feuer abgelöscht und ein Betreten des Gebäudes wieder möglich war, wurden durch die Brandsachbearbeiter des Polizeikommissariats Holzminden sofort Ermittlungen zur Brandursache getätigt, die zur Zeit noch andauern. Von einer Brandstiftung wird nicht ausgegangen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Es waren insgesamt 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

