Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisiert Leitplanke beschädigt und geflüchtet - #polsiwi

Siegen-Bürbach (ots)

In Siegen ist es am frühen Freitagmorgen(01.11.2019) zu einer Unfallflucht unter Alkoholeinfluss gekommen. Beamte der Polizeiwache Siegen bemerkten auf der Tiefenbacher Straße zahlreiche Splitter sowie eine beschädigte Leitplanke. Nur wenige Momente nach diesen Feststellungen kam ihnen ein im Frontbereich stark beschädigter Pkw BMW entgegen. Die Beamten kontrollierten den 25-jährigen BMW-Fahrer und sprachen ihn auf die Beschädigungen an seinem Pkw an. Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte 25-Jährige zuvor nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke beschädigte. Die Beamten brachten den 25-Jährigen zwecks Blutentnahme zur Polizeiwache Siegen. Dort stellten sie den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. An der Leitplanke entstand ein Schaden von geschätzten 4000,- Euro.

