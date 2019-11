POL-SI: Unfallflucht an Tankstelle- Zeugen gesucht - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen(02.11.2019) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Unbekannte beschädigten auf dem Tankstellengelände an der Hagener Straße zwei Betonklötze im Bereich der Gasanlage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500,- Euro. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02732-909-0.

